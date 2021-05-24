IMDb, Sedat Peker sayfasını yayından kaldırdı

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker'in YouTube kanalından yayınladığı videolar, dünyanın en popüler film ve dizi veritabanını bünyesinde barındıran Internet Movie Database’e (IMDb) eklendi. Daha sonra ‘Sedat Peker vs AKP’ sayfası, IMDb tarafından yayından kaldırıldı.

TV mini dizileri kategorisine “Sedat Peker vs AKP” başlığı ile eklenen videolar için tür olarak ise "biyografi, suç, reality show" diye belirtildi.

Peker’in videolarda söz ettiği kişiler de cast listesine girdi. Karakterler listesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Binali Yıldırım ve çok sayıda isim Peker'in videolarında kullandığı takma isimlerle belirtildi.

Videoların tanıtım metninde de “Hükümetle derin bağları olan bir mafya lideri dışlanmış ve evine baskın yapılmıştır. Şimdi kendisine yanlış yapanlardan, mafya ile hükümet arasındaki karanlık bağlantıları ifşa ederek intikam alma arayışındadır" deniliyor.

Sayfada videolarla ilgili "Türk vatandaşlarının pazar günleri yeni bölümler için erken kalktığı" gibi ifadeler yer alırken şu cümle ise dikkat çekiyor: "İlk 7 bölümde seyircilerin dikkatine sunulmayan bir karakter olan 'Uzun Adam'ın tüm bu bağlantıların ana kaynağı olduğuna inanılıyor. Yönetmen kasıtlı olarak bu ana karakteri gölgede bırakmayı seçiyor."

IMDb, Peker’in sayfasını yayından kaldırmasının yanı sıra, “Top 250 TV Programları” sayfasının yayınını da durdurdu.