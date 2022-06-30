'İmar affı' gibi düzenleme geliyor

AKP, en düşük emekli maaşını 3 bin liraya çıkaran, Kredi Garanti Fonu'na (KGF) aktarılacak kaynağı 50 milyar liradan 100 milyar liraya yükselten ve memurlara 3600 ek gösterge verilmesini sağlayan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu.

Teklif ile ayrıca imar affı niteliğinde bir hüküm de getiriliyor. Dünya'dan Canan Sakarya ve Hüseyin Gökçe'nin haberine göre 31 Aralık 2021 tarihinden önce yapılmış inşaatlarda, elektrik ve su aboneliği için ruhsat alma ve ruhsata göre yapma şartı kaldırılıyor. Toplam 57 maddeden oluşan teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden kanunlaşması bekleniyor.

2022 öncesi yapılan inşaatlara imar affı gibi kolaylık geliyor

Kanun teklifinin 37’nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nda önemli bir değişiklik yapılıyor.

Madde gerekçesinde yazdığı şekliyle; kaçak kullanımın azaltılması amacıyla inşaat ruhsatı almış ancak kullanma izni verilmeyen yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliği verilmesiyle ilgili süre uzatılıyor. Yani 1 Temmuz 2022’ye kadar bu kapsamda olan yapılara abonelik verilebilecek. Madde ile getirilen asıl önemli düzenleme ise elektrik ve su aboneliği verilebilmesi için yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılmış binalar için aranmayacak. Başka bir ifade ile elektrik ve su aboneliği alabilmek için yapı ruhsatı almış olma şartı kaldırılarak, bu durumdaki binalara bir çeşit af getirilmiş oluyor.

'İmar affı değil ama affın önünü açar'

Düzenlemeyi Dünya’ya değerlendiren kaynaklar, bunun doğrudan bir imar affı olmadığını, ancak imar affının önünü açabilecek bir uygulama olduğunu kaydettiler. Düzenlemenin aynen kanunlaşması halinde, yaptıkları konutlar için iskan almamış müteahhitlerin daha kolay satış yapmasının önünün açıldığını kaydeden kaynaklar, “Günümüzde müteahhitler konutu satıyorlar fakat iskan olmadığı için elektrik ve su aboneliği şantiyeden kullanılıyordu. Ev alanlar da sürekli müteahhidi sıkıştırıyorlardı. Bundan sonra imar başvuruları da düşebilir” değerlendirmesinde bulundular.