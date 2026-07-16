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İmamoğlu'nun YouTube kanalı ve X hesabına erişim engeli

Ekrem İmamoğlu’nun YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin X hesabı "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" iddiasıyla erişime engellendi. 787 bin aboneli YouTube kanalı ve 222 bin takipçili X hesabı henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 17.07.2026 , 00:30 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 , 00:32

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

EngelliWeb'in aktardığına göre İmamoğlu’nun YouTube kanalı ile "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabı "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" iddiasıyla erişime engellendi.

Erişim engeline karşın hesaplar henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.

İmamoğlu'nun YouTube kanalında 787 bin, X hesabında ise 222 bin takipçi bulunuyor.

Sosyal medyaya sansür devam ediyor

NATO Zirvesi öncesi birçok kişi ve kuruma yönelik de sosyal medya sansürü uygulanmıştı.

Bu sosyal medya sansürlerinden biri de soL’un X hesabı olmuştu.

17 yıldır kullandığımız X hesabımız, NATO Zirvesi’ne giden süreçte tüm ülkeyi bir süreliğine cezaevine çeviren iktidar tarafından Türkiye’de erişime engellenmişti.

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