İmamoğlu'nun YouTube kanalı ve X hesabına erişim engeli

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

EngelliWeb'in aktardığına göre İmamoğlu’nun YouTube kanalı ile "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabı "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" iddiasıyla erişime engellendi.

Erişim engeline karşın hesaplar henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.

İmamoğlu'nun YouTube kanalında 787 bin, X hesabında ise 222 bin takipçi bulunuyor.

Sosyal medyaya sansür devam ediyor

NATO Zirvesi öncesi birçok kişi ve kuruma yönelik de sosyal medya sansürü uygulanmıştı.

Bu sosyal medya sansürlerinden biri de soL’un X hesabı olmuştu.

17 yıldır kullandığımız X hesabımız, NATO Zirvesi’ne giden süreçte tüm ülkeyi bir süreliğine cezaevine çeviren iktidar tarafından Türkiye’de erişime engellenmişti.

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