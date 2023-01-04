İmamoğlu'nun Soylu hakkındaki suç duyurusu işleme alınmamış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2019 yılında İmamoğlu'na "ahmak" dediği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı başvuru işleme alınmadı.

Sözcü'den Saygı Öztürk’ün yazısına göre, kararda, Soylu hakkındaki iddiaların görevlerinden kaynaklanan eylemlerle ilgili olduğu ve bakanlık görevleri kapsamında yer aldığı ifade edildi.

Bakanlar hakkında, görev suçları ile ilgili soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisinin bulunulmadığının ifade edildiği kararda, şunlara yer verildi:

“Müşteki dilekçesinde, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği iddia edilmiş ise de Soylu hakkındaki iddiaların görevlerinden kaynaklanan eylemlerle ilgili olup bakanlık görevleri kapsamındadır.

Anayasası'nın 106. Maddesine göre bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılabilir. Üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilmesi mümkündür.

Müştekinin müracaatına konu olayın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bakanlık görevleri ile ilgili işlerden kaynaklandığı, bakanlar hakkındaki görevlerinden kaynaklanan isnatlara ilişkin soruşturma yetkisinin TBMM'ye ait olduğu, Cumhuriyet Başsavcılığımızın bakanlar hakkında görev suçları ile ilgili soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisinin bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Açıklanan nedenlerle şikayet edilen bakan yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturma ve kovuşturma yetkisinin olmaması nedeniyle dilekçenin işleme konulmamasına, itiraz kanun yolu öngörülmediğinden kesin olarak karar verildi.”