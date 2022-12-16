İmamoğlu'nun mahkeme kararını öğrendiği anlar paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "hakaret" iddiasıyla, "hapis cezası ve siyasi yasak" talebiyle yargılandığı davada mahkeme heyeti 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener kararın duyurulduğu anlarda İstanbul Saraçhane'ye ulaşarak İmamoğlu ile buluşmuştu. Murat Ongun sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun bu ziyaret sırasında aldığı ceza haberine tepkisini paylaştı. Kararı öğrendikten sonra hukukçuların değerlendirmelerini dinleyen Akşener ve İmamoğlu'nun ilk tepkisi ise "Yeni başladı" oluyor.

İmamoğlu, "Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle" ifadelerini kullanıyor.