İmamoğlu'nun işaret ettiği AKP'li Mevlüt Uysal: Haksızlık varsa karşısında durulmalı

,stanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan ‘terör’ soruşturmasıyla ilgili konuşan Ekrem İmamoğlu’nun "5 bin 608 kişiden adli sicil kaydı alınmamış. 5 bin 870 kişinin adli sicili 'özel' olarak alınmış. İşe alınanlar arasında, bombalı saldırı dahil beş terörist var” açıklamasına ilişkin olarak eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Terör sorununu çözmeli. Sayın İmamoğlu geçmişte yaşananları anlattı. Ona hiç gerek yok." dedi. Uysal aynı zamanda, "İmamoğlu’na siyaseten bir haksızlık yapılıyorsa onun da karşısında durmak lazım" değerlendirmesini yaptı.

OdaTV'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre Uysal, “Türkiye 40 senedir terörle uğraşıyor. Sadece İBB’de değil güneydoğuda bazı belediyelerde de bu soruşturmalar var. Terörle ilgili ‘Türkiye soruşturma yapmasın’ demek mümkün değil. Ama Türkiye bu çağda bununla uğraşmamalı. Terör sorununu çözmeli. Sayın İmamoğlu geçmişte yaşananları anlattı. Ona hiç gerek yok. Görevde olduğu süre içerisinde kanunun verdiği yükümlülükler var. Bunu yerine getirdiysen hiç gerek yok. Getirmediysen de hesabını vermen lazım” diye konuştu.

'Müfettiş işini doğru yapıyorsa bir sorun yok'

Uysal şunları kaydetti:

“30 bin kişi alındı diyor. Taşeron yasasından dolayı kadroya geçenleri paylaşmanın bir anlamı yok. Bizim o süreçte ‘işe aldı’ dediği şahıslar taşeron yasası diye bilinen KHK ile direkt kanunen belediye iştiraklerine almak zorunda olduğumuz kişiler. Biz taşeron yasası gereği yapılması gerekeni yaptık. Kanun bize ‘adli sicil kaydı var’ dediyse yapmışızdır, ‘yok’ dediyse yapmamışızdır. İstesek bile 30 bin kişiden bunu talep edebilir miyiz? Adam vermiyorum dese zoraki nasıl alacağız. Kanun böyle bir zorunluluk getirmediyse bizim ek bir şey alma ihtimalimiz yok.

Müfettişin AK Partili, CHP’li ya da partisiz olsun işini doğru yapıyorsa bir sorun yoktur. Ben görevimi tam yaptım bunlar doğru değil, denir bu kadar basit.”

'Siyasi haksızlık yapılıyorsa onun da karşısında durmak lazım'

Uysal, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir siyasi haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz?” sorusuna, “İmamoğlu’nun başlatılan soruşturmaya karşı ‘ben bir şeyi eksik yapmadım’ deyip işi bitirmesi lazım. Ben şu anda belediye başkanı değilim ama yapılması gerekenler yapılmışsa sorun yoktur. İmamoğlu’na siyaseten bir haksızlık yapılıyorsa onun da karşısında durmak lazım. En nihayetinde insanlar kanuna uygun bir şekilde hizmet veriyorsa eksiği varsa sadece ondan hesap vermelidir. Diğer şeylerden hesap vermemeli” yanıtını verdi.