İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya 'hakaret' davası da Silivri'de görülecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı "hakaret" davasında istinafın usulden bozması üzerine 11 Eylül Cuma günü Silivri Cezaevi yerleşkesindeki salonda duruşma yapılacak.

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Ekrem İmamoğlu, 2023 yılında yapıla bir törende eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle "hakaret" suçundan yargılanıp iki kez beraat etmişti. İmamoğlu, istinafın kararı usulden bozması üzerine yeniden hakim karşısına çıkarılması için 5 Haziran'da Silivri'den İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürülmek üzere yola çıkarılmış, ancak araç arızalandığı gerekçesiyle cezaevine geri götürülmüştü.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan İmamoğlu, lavobo ihtiyacının dahi karşılanmadığını, psikolojik işkence ile karşı karşıya olduğunu belirtmişti. İmamoğlu yolda yaşananlara, "'Arıza yaptıysa neden geri dönüyoruz? Arızalı bir araçla geri dönmek nasıl bir çözüm olabilir? Yapılan yanlışa ne Türk askerini ne de şoförü alet etmeyin' dedim. Bugün yaşanan tarihi bir zulümdür, işkencedir" sözleriyle tepki göstermişti.

Duruşmanın Silivri’de yapılmasına karar verildi

ANKA'da yer alan habere göre İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın bir sonraki duruşmada mahkemenin bulunduğu adliyede hazır bulundurulmasına karar vererek duruşmayı 11 Eylül Cuma gününe ertelemişti. Bu kararı veren hakim başka bir mahkemede görevlendirilirken, yeni hakim duruşmanın Silivri'deki Marmara Cezaevi içerisindeki duruşma salonunda yapılmasına karar verdi.

Cezaevine yazılan yazıda, "Her ne kadar sanık Ekrem İmamoğl'nun 11/09/2026 tarihinde İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde istenmişse de duruşmanın Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde 6 Nolu duruşma salonunda yapılmasına ilişkin ara kararı içerir duruşma zaptı ekte gönderilmiş olup, sanığın belirlenen gün ve saatte hazır edilmesi rica olunur" denildi.

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