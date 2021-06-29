İmamoğlu'nun eski Ordu Valisi davasında karar çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran 2019 tarihinde Ordu - Giresun Havalimanı'nda ekibiyle VIP'den geçerken bir tartışma meydana gelmişti. İmamoğlu'nun bu sırada eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddia edilmişti.

DHA'nın haberine göre, İBB Başkanlığı seçimleri döneminde yaşanan olay nedeniyle İmamoğlu aleyhine açılan manevi tazminat davası sonuçlandı. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 9. duruşması görülen davada mahkeme, İmamoğlu'nun Yavuz'a 20 bin TL manevi tazminat ile birlikte faizinin ödemesine hükmetti.

Yavuz'un avukatı Resul Yılmaz, "İmamoğlu, Vali Yavuz’a 20 bin TL tazminat ile birlikte bu tutarın faizini ödeyecek" dedi.