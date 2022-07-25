İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un babası Nihat Ongun yaşamını yitirdi.
Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ongun'un babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un babası yaşamını yitirdi
Murat Ongun'un babası Nihat Ongun'un hayatını kaybettiği açıklandı.
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un babası Nihat Ongun yaşamını yitirdi.
Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ongun'un babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.