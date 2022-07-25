İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un babası yaşamını yitirdi

Murat Ongun'un babası Nihat Ongun'un hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un babası Nihat Ongun yaşamını yitirdi. 

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ongun'un babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

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