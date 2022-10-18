İmamoğlu'ndan Yavaş'a destek: 'Ulaşıma yıllık sübvansiyonumuz 10 milyar liraya yaklaştı'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) artan maliyetler nedeniyle özel halk otobüslerinin (ÖHO) bu akşamdan itibaren kontak kapatma kararı aldığını duyurmasının ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş da konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yavaş sosyal medya üzerinden yapığı açıklamada “Geçtiğimiz yıldan bugüne belediye bütçemizden EGO’ya 2 milyar 446 milyon lira, pandemiden bugüne ise ÖHO esnafına yasal hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen 130 milyon lira destekte bulunduk. Durmaksızın artan maliyetler karşısında gelirimiz giderimizi karşılayamaz hale geldi” dedi.

İmamoğlu'ndan Yavaş'a destek

Yavaş'a hak verdiğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Başkanımız çok haklı. İstanbul’da ulaşıma yıllık sübvansiyonumuz 10 milyar liraya yaklaştı. Belediyeler devamlı artan akaryakıt ve bakım maliyetlerini halka yansıtmamak için çabalıyor. Birileri ise acımasızca zam yapıyor."