İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama yaptı. "Müdahale asla kabul edilemez" denilen açıklamada Dışişleri'nin duyurusuna dikkat çekildi.
Açıklama şu şekilde
İsmail Sarp Aykurt
İmamoğlu'ndan Ukrayna açıklaması
İBB başkanı Ekrem İmamoğlu Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı üzerine açıklama yaptı.
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama yaptı. "Müdahale asla kabul edilemez" denilen açıklamada Dışişleri'nin duyurusuna dikkat çekildi.
Açıklama şu şekilde