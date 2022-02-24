İmamoğlu'ndan Ukrayna açıklaması

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı üzerine açıklama yaptı.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama yaptı. "Müdahale asla kabul edilemez" denilen açıklamada Dışişleri'nin duyurusuna dikkat çekildi.

Açıklama şu şekilde 

"Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve askeri müdahalesi asla kabul edilemez. Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımızın bakanlığımızın yaptığı bu duyuruyu dikkate almaları önemlidir."

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