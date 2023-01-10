İmamoğlu'ndan Türkkan ve Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması girişimine tepki

İYİP ve CHP, Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır’ın dokunulmaz dosyalarının görüşüleceği, TBMM Anayasa-Karma Komisyonu toplantısına katılmayacaklarını duyurmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Türkkan ve Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması girişimine tepki gösterdi.

İmamoğlu, ''İktidar, iki bine yakın dokunulmazlık fezlekesi içinden sadece CHP ve İYİ Parti Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ile Lütfü Türkkan’ın dosyalarını yarın TBMM komisyonu gündemine taşıyor. Bu, sürdürülen muhalefeti sindirme operasyonunun son halkasıdır'' ifadelerini kullandı.