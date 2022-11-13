İmamoğlu'ndan Taksim açıklaması: Tüm ekipler bölgede

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu "İstiklal Caddesi’deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız" dedi.

İkinci açıklama

Ekrem İmamoğlu daha sonra "İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Olay yerindeki ekiplerin yönlendirmesine katiyen uyunuz ve resmî açıklamalar dışındaki yanıltıcı paylaşımlara itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.