İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Uygunsuz insanlarla fotoğraf çektiren bir makam sahibi değilim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” kampanyası kapsamında Taksim'de “Sevgi Soysal Kütüphanesi”nin açılışını gerçekleştirdi. İmamoğlu, açılış konuşmasında İçişleri Bakanlığı'nın İBB’ye yönelik yürüttüğü “terör soruşturması” kapsamında İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıl hapis istemiyle açılan dava hakkında konuştu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, "Halkımız yoksulluğun girdabındayken, bundan sorumlu olan insanlar esas işin göbeğinde olması gerekirken, o dönemde bir bakanlık kalkıp bizim toplanan yardımların hesabına bile göz koyacak, el koyacak kadar pervasız davranışlarda bulundular. Uydurma genelgelerin, uydurma yönetmeliklerin arkasına sığınarak bir kısım uygunsuz işler yaptılar" dedi.

"Yaklaşık bir yıl önce 557 terörist diye masaya yumruk vura vura konuşan bir bakan, hırslarıyla belediyemizi o günden bugüne müfettişlerin saldırısına uğrattı. Müfettişler bir saldırıyla beraber sürecin içerisinde ne yapacaklarını şaşırdılar. İyi niyetli müfettişlere kapımız açık, boynumuz kıldan ince" diyen İmamoğlu şöyle konuştu:

"Bugün yine bir iddianame ortaya koyarak, bir itham ortaya koyarak benim yol arkadaşıma bir ceza verilmesi noktasında terör örgütüyle ilişkilendirme çabasıyla bir iddianame ortaya konuyor. Niçin? Ekrem İmamoğlu’na bir tokat atayım ya da bir darbe vurayım anlayışıyla. Ben yol arkadaşlarıma güvenle yol yürürüm. Makam elde ettikten sonra kapımı çalan uygun ya da uygunsuz insanlarla fotoğraf çektiren bir makam sahibi değilim. Beni kendisiyle kimse karıştırmasın. Benim yol arkadaşlarım asil bir biçimde işini yapan yol arkadaşlarımdır.

557 terörist diyerek 86 bin çalışanımızı zan altında bırakan ve ortada hiçbir çıkmayınca da bir sivil toplum kuruluşu üzerinden bir terör safsatasıyla benim yol arkadaşlarıma erişmeye çalışan aklın karşısında dimdik ayaktayız. Yol arkadaşlarımın yanındayım. Bu manada bugün ve bugünden sonra hiçbir biçimde bunlara fırsat tanımayacağımı ifade edeyim. "