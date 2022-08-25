İmamoğlu'ndan sağanak yağış açıklaması: Gün boyu devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan sağanak yağışla ilgili son durumu aktardı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yağışlar devam edecek gün boyu. Akşam biraz hafiflemesi söz konusu. Yarın yine yağışın İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Bugün özellikle yoğunluk Sarıyer Boğaz hattında etkili olacak.

İklim değişikliği meselesi çok önemli. Anlık yağışların bize yaşattığı problemin temel kaynağı bu.

İstanbulumuzu uyarmak, görevimizi yerine getirmek bizim sorumluluğumuz."