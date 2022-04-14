İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' açıklaması: Veto edeceğim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Meclisi Nisan ayı oturumunda, geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Öğrenci indiriminin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından mecliste söz alan İBB AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İBB tarafından ulaşım hizmetlerine getirilen zam ve UKOME'de alınan kararlar çerçevesinde yüzde 40 zam gelmişti. Biz Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak, bu zammın öğrencilerde uygulanmaması için, en azından öğrencilere uygulanan zammın İBB tarafından sübvanse edilmesi için teklif verdik. Bu teklif Cumhur İttifakı tarafından kabul edildi, CHP ve İyi Parti tarafından kabul edilmedi. Cumhur İttifakı İstanbul'da öğrencilere yüzde 40 indirim uygulamıştır. Göreceğiz bunu yönetim uygulayacak mı veto mu edecek? Seçimden önce öğrencilere ücretsiz ulaşım sözünün arkasında duracak mı durmayacak mı göreceğiz." diye konuştu.

Göksu'nun konuşmasının ardından sunum için kürsüye çıkan İmamoğlu, AKP ve İYİP'in oylarıyla kabul edilen teklifi veto edeceğini söyledi. İmamoğlu, "Evlatlarınıza anlatamazsınız. Çocuklarınıza gençlerinize anlatamazsınız. Tabii ki veto edeceğim. Siz öğrencilere yardım etmek istiyorsanız onlara yapılan yardımları iki katına çıkartın" diye konuştu.