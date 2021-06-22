İmamoğlu'ndan müzik yasağı açıklaması: Kulaklıkla dinleyerek...

1 Temmuz’da başlayacak normalleşme sürecini olumlu karşıladıklarını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24.00’ten sonra müzik yayınına sınırlama getirilmesi kararına ilişkin de açıklamada bulundu.

T24'te yer alan habere göre, İmamoğlu, karara atıf yaparak “4 milyon metrekarelik yeşil alanı, sadece 2 yılda İstanbul'un yaşamına dahil ettik. Vatandaşlarımızın buralarda daha iyi vakit geçirmelerini sağlayarak, ama içine müziği de sanatı da katarak, -bir şekilde 12'den sonra da kulaklıkla dinleyerek- müziği ve sanatı hayatımızdan hiç eksik etmeden, moralimizi yüksek tutarak geleceğe bakacağımız günler olmasını diliyorum” dedi.