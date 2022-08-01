İmamoğlu'ndan 'Melen Barajı' açıklaması: Yazık bu ülkenin kaynağına, zamanına, emeğine

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a temiz içme suyu sevk edecek olan Melen Barajı inşaatında 8 aydır bir ilerleme olmadığını, müteahhitin iş bıraktığını belirterek sorunun çözümü için hükümete seslendi.

İBB'nin kurumu İSKİ, Pendik’te sürdürdüğü atık su, yağmur suyu ve dere ıslahı çalışmalarını tamamladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, projelerin açılışı için düzenlenen törende bir konuşma yaptı.

'Belki haberleri yoktur'

Melen Barajı’ndaki yeniden yapım çalışmalarının durduğu söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul'un neredeyse bir yıllık suyunu garanti altına alacak bir barajdan bahsediyoruz. Gününü ve saatini vererek, ‘2016’da bunu açacağız’ diye bir tarif yapmıştı o dönemin bakanı. Ve o dönemin bakanının verdiği günden ve saatten bu yana, tam 6 yıl geçti. Ve şu anda akıbeti belli olmayan, geleceği belli olmayan, çatlamış bir barajla karşı karşıyayız. Göreve gelir gelmez, biz bunu gündeme getirdiğimizde anladık ki, devletimizin bundan haberi yok. Devletimizi yönetenin de bundan haberi yok.

Biz bunu gündeme getirince tekrar ihale sürecini devreye aldılar ve ihale yaptılar 2020’nin Şubat'ında. ‘2023’te biz burayı açacağız’ diye de o zaman deklare ettiler. Şu an gelinen noktayı söyleyeyim size. O günden bugüne, şantiyede yüzde 8 oranında ilerleme yapılmış. Yeni çıkarttıkları genelgeden de müteahhit faydalanarak, sözleşmeyi fesheden bir müteahhit.

'İstanbul'un en hayati sorununu dahi çözmekte başarısız olan iktidar'

Yani şu anda Melen'de çalışan müteahhit yok. Yani ‘İstanbul'un suyunu garanti altına alacağız’ deyip, 20 yıllık Türkiye yönetimi ve 20 yıllık İBB yönetimi, her iki alanda da kendi iradelerinde olmasına rağmen, ‘Bizim göz bebeğimiz, bizim aşkımız’ dedikleri İstanbul'un en hayati sorununu dahi çözmekte başarısız olan bir iktidar süreci. İstanbul'u öyle kişisel aşkla, kişisel sevdayla değil, toplumsal aşkla, milletine olan inancıyla, milletiyle beraber çözen, çözüm bulan aklın sürecinde ancak çözebiliriz. Ve gerçekten bugün Melen'in durmuş olduğunu ve Melen'in yürümediğini -belki haberleri yoktur- milletimizin en üst mercii dahil, buradan ileteyim istedim. Ki bizim ilettiğimiz her şeyde biraz daha acele ediyorlar. Belki bir faydasını daha sağlamış oluruz bu şekilde.

Ne yazık ki İSKİ'yi düşürdükleri durum ve ne yazık ki İstanbul'u düşürdükleri durum tam da böyle. Ama biz, gerçekten bu kentte olması gereken, yapılması gereken bütün projelerimizle ilgili, inançla yolumuza devam edeceğiz.”

'Gündem yapınca DSİ yeni ihale yaptı'

Sosyal medya hesabından Melen Barajı çağrısının videosunu paylaşan İmamoğlu, "Biz gündem yapınca DSİ yeni ihale yaptı. Ama bugün Melen Barajı'ndaki çalışma yine durdu, hiçbir müteahhit çalışmıyor. Yazık bu ülkenin harcanan kaynağına, zamanına, emeğine" ifadelerini kullandı.

6 yıl önce bitecekti, bitmedi.

Gövdesinde çatlak oluştu.

Yıllarca tamir edilemedi.

Biz gündem yapınca DSİ yeni ihale yaptı.



Ama bugün Melen Barajı'ndaki çalışma yine durdu, hiçbir müteahhit çalışmıyor.



Yazık bu ülkenin harcanan kaynağına, zamanına, emeğine. pic.twitter.com/4b3UHUEmff — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 1, 2022

2016 yılında açılacağı vaat edilen İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı’nın gövdesinde oluşan çatlakları güçlendirmek için Devlet Su İşleri'nin (DSİ) açtığı ihaleyi alan şirket çalışmalarını durdurmuş ve DSİ ile beklenmeyen fiyat artışları konusunda anlaşılamaması nedeniyle tasfiye kararı almıştı.