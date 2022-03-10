İmamoğlu'ndan kar açıklaması: Yarın akşam saatleri için daha şiddetli bekliyoruz

İmamoğlu, Bugünün akşam saatleri ile yarını daha şiddetli bekliyoruz. Vatandaşlarımız trafiği hafif görüp özel araçlarıyla sahaya çıkmasın, toplu taşımaları tercih etsin' dedi.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bugün başlayan ve dört gün sürmesi beklenen kar yağışına ilişkin AKOM'da açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kar yağışı ve soğuk havanın 4 gün boyunca İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi gününe kadar sürecek olan soğuk havayla beraber bazı ilçelerimizde daha fazla olmak üzere kar kalınlığının yüksek sayılara ulaşacağını arkadaşlarım bana bildirdiler. 

Bugün trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde yüzde 35'lere çıktığını gördük, en yoğun hali bu oldu. 

Vatandaşlarımızın bizimle uyumlu bir biçimde sürece dahil olmadığı takdirde İstanbul'da karla mücadelenin başarılı olma şansı olmadığını ifade etmiştim. Bu bakımdan bizimle uyumlu bir süreç yürüten 16 milyon İstanbullu hemşerimize teşekkür ediyorum.

Biz şu anda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız. Yarının akşam saatlerini daha şiddetli beklediğimizi ifade edelim. Vatandaşlarımız trafiği açık görüp özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar.

Evsiz vatandaşlarımızın bulunduğu noktalardan daha hızlı tespitiyle beraber alınması ve bu hizmetin sunulması için vatandaşlarımız 153 hattımızı her zaman arayabilirler."

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