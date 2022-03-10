İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bugün başlayan ve dört gün sürmesi beklenen kar yağışına ilişkin AKOM'da açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan kar açıklaması: Yarın akşam saatleri için daha şiddetli bekliyoruz
İmamoğlu, Bugünün akşam saatleri ile yarını daha şiddetli bekliyoruz. Vatandaşlarımız trafiği hafif görüp özel araçlarıyla sahaya çıkmasın, toplu taşımaları tercih etsin' dedi.
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bugün başlayan ve dört gün sürmesi beklenen kar yağışına ilişkin AKOM'da açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: