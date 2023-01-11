İmamoğlu'ndan 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasına yanıt: İmzam dahi mevcut değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla açılan yeni davaya ilişkin açıklama yaptı.



'Zorlama bir suç yaratılmaya çalışılıyor' diyen İmamoğlu konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık 8 yıl evvel Beylikdüzü Belediyesi’nde gerçekleşmiş bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreci başladığını öğrendim. Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay’a gönderilmişti. Danıştay idari açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi.

İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkımda herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen, zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta.

Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse 2 yıldır savcılıkta bekleyen dosya, bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor.

Not: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait."

Arka plan

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin bir inceleme başlattı. İnceleme konusunun 29 Aralık 2015’te gerçekleştirilen bir ihale üzerine olduğu belirtildi.

İddiaya göre, Beylikdüzü Belediyesi, Kültür Merkezleri'nde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi ihalesine çıktı. İhaleyi E., firması kazandı. Ancak; firmanın yeterliliğinin bulunmadığını öne süren ikinci firma olan B., şirketi itirazda bulundu. Ancak bu itiraz belediye yetkililerince reddedildi.

İçişleri Bakanlığı, ihale süreciyle ilgili inceleme başlattı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, inceleme sonucunda; hazırladığı raporu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Başsavcılık; Başkan İmamoğlu ile birlikte ihalede sorumlu olduğu belirtilen isim hakkında soruşturma izni istedi. Bakanlık izin vermesi üzerine itiraz edilince dosya Danıştay’a taşındı. Danıştay, 20 Ekim 2020’de soruşturma izni verilmesini yerinde buldu.

Danıştay kararı sonrası Savcılık soruşturmasına devam etti. İmamoğlu ile 7 ismin ifadesini de alan Savcılık, savunmaların alınmasının ardından soruşturmasını tamamladı. İmamoğlu dahil 7 isim hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.