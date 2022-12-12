İmamoğlu'ndan İBB Meclisi kararına veto

Fatih Belediyesi'nin tarihi binası, 2010 yılında belediye meclisinde alınan kararla, 25 yıllığına Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne devredilmişti. İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumunda ise belediye yönetimi, kararın iptalini istemişti. Ancak mecliste çoğunluk oyuna sahip AKP'liler, teklifi reddetmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu, teklifin reddedilmesine dair kararı, bir kez daha görüşülmek üzere belediye meclisine gönderdi.

FSM Vakıf Üniversitesi’nin mütevelli heyet başkanlığını, İmamoğlu’ndan önceki İBB başkanı Mevlüt Uysal yürütüyor.

100 yılı aşan tarih

Saraçhane Parkı’nın kenarında bulunan tarihi Fatih Belediye Binası'nın yapımına 1913 yılında başlanmış, 1914’te hizmete açılmıştı. Binanın kapısının üzerindeki kitabede 'Şehremaneti Fatih Belediyesi Dairesi' yazıyor. Kaymakamlık olarak da kullanılan tarihi binanın mimarı Yervant Terziyan’dı. (ANKA)