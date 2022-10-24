İmamoğlu’ndan Gezi videosu: Tutsaklara özgürlük

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Gezi eylemcilerine destek vererek, "Çalışma arkadaşım Tayfun Kahraman

ve tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz." dedi.

Ekrem İmamoğlu şunları kaydetti:

"Gezi tutsaklarına özgürlük. Bunu şu anda Türkiyemizde söylemek çok üzücü, utanç verici. Tayfun Kahraman kardeşim ve onunla birlikte şu anda ne yazık ki tutsak halde hapiste olan tüm kardeşlerimin bir an önce özgürlüklerine kavuşması konusunda var gücümüzle mücadele edeceğiz. Ülkemizde adaletin üst seviyede sağlandığı günler bu tür hukuksuzlukları ortadan kaldıracak. Umutla 2023'teki değişime bakıyorum."