İmamoğlu'ndan faizsiz İstanbulkart kredisi açıklaması

Ekrem İmamoğlu, İstanbulkart'a 2 bin 500 lira faizsiz kredi seçeneği getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulkart'a 2 bin 500 lira faizsiz kredi hakkı tanındığını duyurdu.

İmamoğlu, ''İstanbulkart’a bakiye desteği var. İstanbulkart Mobil üzerinden 2 bin 500 TL'ye kadar faizsiz, masrafsız aldığınız + Dijital Bakiye'yi İstanbulkart'ın geçtiği her yerde kullanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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