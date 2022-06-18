İmamoğlu'ndan faizsiz İstanbulkart kredisi açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulkart'a 2 bin 500 lira faizsiz kredi hakkı tanındığını duyurdu.
İmamoğlu, ''İstanbulkart’a bakiye desteği var. İstanbulkart Mobil üzerinden 2 bin 500 TL'ye kadar faizsiz, masrafsız aldığınız + Dijital Bakiye'yi İstanbulkart'ın geçtiği her yerde kullanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
İstanbulkart’a bakiye desteği var.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 18, 2022
İstanbulkart Mobil üzerinden 2500 TL'ye kadar faizsiz, masrafsız aldığınız + Dijital Bakiye'yi İstanbulkart'ın geçtiği her yerde kullanabilirsiniz.
Detaylı bilgi: https://t.co/y3DjhmJHpa pic.twitter.com/gT8365Qdjz