İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: 'Neden 8 gün beklenip şov yapıldı?'

Suudi Arabistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB'yi hedef alarak "Her şeyden önce tabi bu fotoğraf bir delildir, bir ispattır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bunun hesabını vermesi lazım" demişti.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından Erdoğan'a yanıt verdi. İmamoğlu, "Belli ki yapamadıkları metroları yapmak, altyapı yatırımlarını tamamlamak yetmemiş. Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki 'terörist yakalama' işini de bize havale etmiş. İBB’ye güveni için kendisine teşekkürler" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

"Sayın Cumhurbaşkanı; Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB’nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor.

Önce 'terörist' yakalamak için neden 8 gün beklenip, şov yaparak yakalama yapıldığının izahını isteyin. Ardından da tıpkı MOBESE servisi gibi bu görüntülerin de Emniyet’ten yandaş gazetecilere nasıl servis edildiğini sorgulayın.

Maşallah yani baksanıza İstanbul emniyeti, haber ajanslarına rakip olmuş. Yargının asıl işi günü geldiğinde bu konular olacaktır. Allahım mübarek Ramazan ayında bizleri iftiralardan ve iftarıcılardan koru."