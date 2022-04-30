İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: 'Neden 8 gün beklenip şov yapıldı?'

Suudi Arabistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB'yi hedef alarak "Her şeyden önce tabi bu fotoğraf bir delildir, bir ispattır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bunun hesabını vermesi lazım" demişti.
İmamoğlu, sosyal medya hesabından Erdoğan'a yanıt verdi. İmamoğlu, "Belli ki yapamadıkları metroları yapmak, altyapı yatırımlarını tamamlamak yetmemiş. Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki 'terörist yakalama' işini de bize havale etmiş. İBB’ye güveni için kendisine teşekkürler" dedi.
İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle oldu: