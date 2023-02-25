İmamoğlu'ndan 'deprem seferberliği' çağrısı: 'İstanbul'un her alanına yayılacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı'nın düzenlediği deprem çalışma grubu toplantısında konuştu.

Önümüzdeki günlerde kapsamlı bir yol haritası paylaşacaklarını açıklayan İmamoğlu, "Vatandaşlarımızı bir seferberlik sürecine davet edeceğim. Buradan ilan ettiğimiz seferberlik dalga dalga İstanbul'un her alanına yayılacak. Mahalle ve semt örneğinde sivil savunma yaklaşımının ötesine geçen bir deprem örgütlenmesinin gerçekleşmesi adına herkesin fikrine başvuracağız" dedi.

'Kader diyerek akılla ve bilimle dalga geçmeyelim'

"Aklın, bilimin yolundan ilerlediğimizde çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur" diyen İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kader planı" sözüne atıfla "Bunu kader diye tarifleyip akılla ve bilimle dalga geçmeyelim" dedi.

"İstanbul, Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir" diyen İmamoğlu hükümete yaptığı çağrıda "Gelin hep birlikte İstanbul gibi deprem tehdidi altında yaşayan kentleri rahatlatmanın büyük mücadelesini verelim" dedi.

"Sil baştan kararlar almalıyız" diyen İBB Başkanı, "Bu ülkenin hiçbir yöneticisi de hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edemez. Hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Yaşadığımız bu büyük felaket deprem meselesine devlet millet olarak bakış açımızın yanlışlığının ispatıdır" dedi.

Risk tespiti için 100 bin başvuru

İBB'nin risk tespit çalışmaları hakkında bilgi veren İmamoğlu, Kahramanmaraş depremi sonrasında tarama için birkaç günde 100 bin kişinin başvurduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin bir milat olması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Kentleri bir para basma makinası, bir rant aygıtı olarak değil kentlerimizi uygarlıkların bütün coğrafyaya demokrasiden eşitliğe özgürlükten mutluluğa güzel duygular yayan merkezler haline getirelim" ifadelerini kullandı.

'Fatura en az 360 milyar TL'

İstanbul’u depreme dayanıklı hale getirmenin faturasını açıklayan İmamoğlu, “Bugün İstanbul’u hakkını vererek depreme hazırlıklı hale getirmek için Türkiye’nin gayrisafi millî hasılasının üzerinde bir kaynak gerekiyor. Bir konutun maliyetinin en iyimser haliyle 1 milyon TL’nin üzerinde olduğu bir ortamda, sadece bina stoku açısından 90 bin ağır hasarlı ya da çok ağır hasarlı binadan söz ediyoruz, daha fazlasıyla karşılaşmamız da mümkün. Sorunlu binaları dayanıklı hale getirmenin faturası 360 milyar TL’yi kolayca aşabilmektedir. Bu İBB’nin yıllık bütçesinin üç katı demektir, hatta daha fazlası” dedi.