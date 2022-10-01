İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt

CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, Ordu'da esnaf ve yurttaşlarla görüştü. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir yurttaşın cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna "Endişe etme, Altılı Masa en doğru kararı verecek" yanıtını verdi.

Büyükşehir belediye başkanları, kentte düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması"nın ardından Altınordu ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmetpaşa Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen İmamoğlu, iş yeri sahipleri ve çalışanlara kolaylıklar diledi.

İmamoğlu, bir esnaf ziyaretinde, insanların kolay alışveriş yapabilmesini temenni ederek, "Herkesin geliri iyi olsun. Temennimiz o. Ekonomi iyi olursa huzur da daha erdemli hale gelir. İşsiz insanımız olmasın. Öyle dualar ediyoruz, çalışıyoruz. Hep birlikte başarırız inşallah" dedi.

Bir yurttaşın cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Endişe etme, Altılı Masa en doğru kararı verecek" ifadelerini kullandı.