İmamoğlu'ndan cenaze aracında 'uyuşturucu provokasyonu' açıklaması

Adana’da İBB’nin şehirlerarası hizmet veren cenaze nakil aracında 144,5 kilo esrar bulundu.

Aracın, AKP’li belediye yönetimi döneminde yapılan ihaleyi kazanan Albayrak ailesinin damadı Adem Altunsoy'un Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'ne ait olduğu ortaya çıktı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, haberi “İBB aracında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi” şeklinde servis etti.

İBB'den açıklama

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama gecikmedi. İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İBB, cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor. Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapılmıştır. İhaleyi Platform Turizm Taşımacılık Şirketi kazanmıştır. Basına yansıyan haberlerde belirtilen 34 DMM 776 plakalı araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Aracı kullanan B.S VE E.E adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017’de işe girmişlerdir"

İmamoğlu: Soruşturma başlatıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız. Bu kampanyalar ne İBB’yi kirletebilir, ne de bizi yıldırır. Bir taşeron şirketin uhdesinde çalışan 2 şöförün karıştığı iddia edilen suçla ilgili teftiş kurulumuz soruşturma başlattı"

Platform Turizm Taşımacılık Şirketi, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın sahibi Albayrak ailesinin damadı Adem Altunsoy'a ait. Albayrak ailesinden Nuri Albayrak’ın damadı olan Adem Altunsoy, AKP döneminde İBB’den 8 yılda toplam 212 ihale almasıyla gündem olmuştu.