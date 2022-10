İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yatan eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile AKP milletvekili Şamil Ayrım’ı hasta yataklarında ziyaret etti.

Aynı hastanede yatan, Bartın Amasra’da yaşanan grizu patlamasından yaralı kurtulan 6 maden işçisinin aileleriyle de bir araya gelen İmamoğlu, “Bu an itibariyle devletimizin her kurumu hem kaybettiklerimizin yakınlarına hem burada sizlerin yakınlarına her türlü kucağı açacaktır. Evlatlarınız, evlatlarımızdır. Kardeşler, kardeşlerimizdir. El birliğiyle yaraları saracağız” diye konuştu.