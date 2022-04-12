İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye: Klasik araçlarının deposunu kaça doldurduğunu açıklasın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alımını yaptığı 160 yeni metrobüsten 30'unun sahaya çıkış töreni, Edirnekapı Metrobüs Garajı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

İmamoğlu gerçekleştirilen törende, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam yapanlar zillettendir" sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Ne yazık ki üzücü bir yorum olmuş. Cevap versem mi, vermesem mi? Şöyle diyeyim: Saygıdeğer Genel Başkan Sayın Bahçeli'nin benim bildiğim kadarıyla klasik araç koleksiyonu var. Klasik araçları çok sever ve ara ara bindiğini de biliyorum, basından takip ettiğim kadarıyla. '4-5 ay önce o araçlarından herhangi birinin deposunu kaça doldurduğunu ve bugünlerde kaça doldurduğunu da açıklarsa bence daha objektif, daha vicdanlı bir açıklama olur' diyeyim. O kadar diyeyim yani. Başka bir şey demek istemiyorum."