İmamoğlu'ndan Altılı Masa'ya çağrı

Safranbolu'da yurttaşlarla bir araya gelen İBB Başkanı İmamoğlu, seçim sürecine ilişkin Altılı Masa liderlerine çağrı yaptı. İmamoğlu, "Altılı Masa'nın kıymetli liderleri, çok özenli çalışmalılar. Çok hızlı süreçleri toparlamalılar. Milleti bu coşkuyla hep birlikte yola çıkarmalılar" diye konuştu.

Liderlerin bu süreçte çok özenli çalışması ve süreçleri hızlı toparlaması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Yükümüz ağır. Milletimizin ne yazık ki son yıllarda sorunları çok daha fazla büyüdü. Vallahi de billahi de gençliğimiz var milletçe. Ve başardık, yine başaracağız."

İBB Başkanı İmamoğlu, Karabük’te Safranbolu Belediyesi önünde toplanan yurttaşlara seslendi. Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen seçimlere yönelik konuşan İmamoğlu, "Sorumluluğumuz büyük. Yükümüz ağır. Milletimizin ne yazık ki son yıllarda sorunları çok daha fazla büyüdü. Vallahi de billahi de gençliğimiz var milletçe. Ve başardık, yine başaracağız" ifadelelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Yapılan hukuksuzluğa karşı muazzam bir vatandaş duruşu var. Bu haysiyet mücadelesi zaten, Ekrem İmamoğlu mücadelesi değil. Bu mücadele, milletimizin haysiyet mücadelesi. Milletimiz adına verilen bir demokrasi mücadelesi. Gönlüm rahat. İstanbul halkına sırtını dayamış bir kardeşinizim. Ama aynı zamanda milletimize sırtını dayamış bir kardeşinizim. Arkamda siz varsınız… Ne yapacağız? Bu bir avuç insana, kendilerini memleketin sahibi gören bu bir avuç insana taliplendikleri mayıs ayında ‘söz milletin’ diyeceğiz, ‘haydi güle güle’ diyeceğiz, ‘haydi güle güle.’

Hazırız. Altılı Masa'nın kıymetli liderleri, çok özenli çalışmalılar. Çok hızlı süreçleri toparlamalılar. Milleti bu coşkuyla hep birlikte yola çıkarmalılar. Hep birlikte, bir an önce. Sorumluluğumuz büyük. Yükümüz ağır. Milletimizin ne yazık ki son yıllarda sorunları çok daha fazla büyüdü. Vallahi de billahi de gençliğimiz var milletçe. Ve başardık, yine başaracağız. Bu milletin şunu bilmesi lazım: Bu cennet vatan hepimizin evi. 86 milyona yakın vatandaşımızın evi. Ne benim sizden bir gram hak fazlalığım, ne sizin benden… Hepimiz bu evin tapusuna eşit hissedarız. Eşitiz.

Bir avuç insan zenginleşip, milletim fakirleşiyorsa orada büyük bir adaletsizlik var demektir. 16 milyon insanın verdiği yetkiyi almaya kalkıyorsan, orada büyük adaletsizlik var demektir. Az kaldı. Bu daha yürüyüşümüzün başlangıcı. Herkes umutlansın. Umudu görmek isteyen herkes aynaya baksın. Umudu önce kendinizde göreceksiniz. Gözlerinizin içine kararlılıkla bakın. Deyin ki; ‘Kötü bulutları bu ülkenin üzerinden yollayacağız’, ‘O bir avuç insanı bu ülkeden yollayacağız.’ ‘Tek kişinin söylediği değil, milletin söylediği olacak’ diyeceğiz. Hepimize başarılar. Söz veriyorum. Şart olsun ki her şey çok güzel olacak." (ANKA)