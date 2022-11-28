İmamoğlu'ndan adaylık tepkisi: Ula size ne?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

umhurbaşkanlığı adaylığı, projeler ve bütçe çalışmaları üzerine açıklamalarda bulunan İmamoğlu, isminin cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçmesine şöyle cevap verdi:

"Gündemde tutanlara bir TV programında söyledim. Yine nezaketli anlaşılması adına -sonunda 'n' yok- 'ula size ne?' diye cevap vereyim. Zaten Altılı Masa bu konuya etkin bir şekilde çalışıyor. Tekrar diyorum, ula size ne?"

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir bütçe sunuyoruz. İşine odaklı bir bütçeyi meclise sunacağız. Yerel seçime giderken de son yılı tamamlayan bir bütçe olacak. Enflasyon, bütçemizde önemli bir zemin oluşturuyor. Keşke verilerin oynak olmadığı bir zeminde hazırlayabilseydik bütçemizi."

(Kaftancıoğlu'nun söylediği iddia edilen sözler için) "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum."

AKP mitingi

"Geçen iki liderin katıldığı Cumhurbaşkanı ve MHP liderinin katıldığı toplantıda da söyledim. Toplum ilgi göstermiyor 2 bin 3 bin kişinin katıldığı toplantılara dev buluşma diye tarifledikleri ortamı gördük. Galatasaray stadı 50 bin kapasiteli ve bunun yarısını kapatarak bir organizasyon yapıldı. Bu demektir ki 25-30 bin kişinin geldiği bir organizasyon. Yenikapı'da da yaparlardı miting 2-3 milyon kişinin katılım sağladığı söylenirdi. Şimdi ise 25 bin kişinin katıldığı toplantıları dev diye tabir ediyorlar. İstanbul yönünü çevirdi ve iktidarın karşısında."

"25 bin kişiye yaptıkları buluşmayla övünüyorlar. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'nereden nereye."

"AK Parti ya da diğer siyasi partiler kim isterse onlara imkanlarımızı sunarız. Buluşmalara bütçemiz el verdiği sürece katkı veririz bu demokrasinin bir gerekliliğidir. Özgür ve eşitlikçi bir şekilde propagandalarını yapabiliyorlarsa olgun bir demokrasiden bahsedebiliriz."