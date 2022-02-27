İmamoğlu'ndan adaylık sorusuna yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi Youtube kanalındaki 'Zor Sor' adlı programda gençlerden gelen sorulara yanıt verdi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin olarak "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna "Bireysel hedeflerin bu döneme ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım." diyerek cevap verdi.

Kurumsal hareket etmenin ve yaşanan sürecin hata kabul etmeyeceğini belirten İmamoğlu çok sayıda siyasi bileşenin işbirliği yaptığını belirterek bireysel ihtiras, bireysel tutum almanın bu sürece zarar vereceğini belirtti. İmamoğlu halkın ne istediğinin önemli olduğunu vurguladı.

İmamoğlu "Büyük hata yaptım dediğiniz bir olay var mı?" sorusuna ise küçük hataları olduğunu ancak çok büyük hatalar işlemediğine inandığını belirterek yanıt verdi.