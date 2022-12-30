İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2023 yılına girişle birlikte İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına yüzde 12 indirim yapılacağı haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

İmamoğlu "Yapılan şey doğalgaza indirim değil, İGDAŞ'ın payından kesmiş oldular" dedi.

İstanbul'da doğalgaza yapılan yüzde 12'lik indirimle ilgili, kendileriyle istişare edilmediğini ifade eden İmamoğlu "Burada yaptıkları şey İGDAŞ'ın kendini idari paylarını yönettiği kısmının yüzde 56'sını keserek bir fiyat açıklamaları oldu. Yani aslında İGDAŞ'ın payından kesmiş oldular. Yoksa İGDAŞ'a girişle ilgili herhangi bir indirim yoktur" dedi.

Halk TV'nin aktardığına göre İmamoğlu, İstanbul'da açıklanan doğalgaz indirimiyle ilgili basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye’deki doğalgazın en büyük payını neredeyse dağıtımı yapan kurum ve bu gaz dağıtım şirketlerinin tarifelerini planlayan EPDK, ve genelde aslında istişare ile bu konular tartışılır ama hiçbir istişare yapmadan biz indirim yaptık diye bir açıklamayla tariflediler. Burada yaptıkları şey İGDAŞ’ın kendi idari paylarını yönettiği kısmın yüzde 56’sını keserek bir fiyat açıklamaları oldu. Aslında İGDAŞ’ın payından kesmiş oldular. Yoksa İGDAŞ’a girişle ilgili herhangi bir indirim yoktur. Ama her halükarda gerçekten İGDAŞ’ın şu anda bu var olan payıyla beraber idari giderlerini bile karşılayamama riski vardır. Bu bir nevi, tabiri caizse İstanbul’un kurumlarının elini daraltma girişimidir. Ona rağmen ben şöyle bakıyorum; her koşulda şu zor günlerde ekonominin zor koşullarında, İGDAŞ olarak İBB olarak İstanbulluların bütçesine bir katkı sunuluyorsa bu bizim için sevindiricidir. Ama söyleyeyim hükûmetin bir katkısı yoktur. İGDAŞ’ın payının kesilmiş hali vardır, bütün vatandaşlarımız bunu bilsin."

Soylu'ya telefon görüşmesi yanıtı

İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun iddia ettiği "telefon görüşmesi" açıklamaları üzerinden süren atışmayla ilgili de şunları söyledi:

"Kendi yalan ifadelerine iftiralarına o kötü diline kayda geçerken yaradanın cenabı Allah’ın ismini oraya eklemesin. İddialarını iftiralarını sadece yalın haliyle yazmasını tavsiye ediyorum diye yazdı. Oradayım ben. Daha geenlerde deyip yaptığı açıklamadan sonra bunu döndürüp işte ta Kovid dönemindeki paralara el konmasıyla ilgili telefona götürmesi acizliktir. İstifa etmesi konusundaki cesareti gösterememesinden dolayı böyle bir kaçak yol arıyor. Ben kendisini ilgili kişiye havale ettim. Ben kendisini ilgiyi kişiye havale ettim. O da cumhurbaşkanıdır. Bana soruyorlar neden mentionladınız diye, sebebi odur. Bundan sonra gereğini Sayın Cumhurbaşkanı yapar diye biliyorum."

Fatih Sultan Mehmet tablosu

İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun satın alınmasıyla ilgili ikinci kez ön inceleme başlatılması hakkında da konuştu. "Fatih Sultan Mehmet tablosunu niçin aldın diye soruşturulmak benim için gurur vesilesi olur sadece" diyen İmamoğlu, ön incelemeyi, İBB'ye açılan terör soruşturmasını da yürüten Arif Yıldırım'ın yapmasına da tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu işin arkasını bırakmayacağım. Bu şahsi çıkarlarını kendi kişisel kariyeri için yapamayacağı olmayan bir kişinin müfettişlik yetkisini kullanarak hukuksuzluk zemini yaratmasından dolayı elimden gelen bütün hukuki mücadeleyi hayatım var oldukça kendisiyle yapacağım" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bir kere Fatih Sultan Mehmet’in tablosunu ülkemize getirmekten onur ve gurur duyuyoruz. Benim hayranlık duyduğum geçmişimizin önemli padişahlarından biridir. Bizim bu yaptığımız işi valilik üzerinden bir soruşturma ile birinin şikâyeti üzerine yapmışlardı. Ve o zaman valilik baktı ki bu işin arkası boş, soruşturmaya gerek yoktur kararı verdi. Ama kendisini AK Parti militanı olarak tariflediğim sayın müfettiş öyle bir gaza geldi ki kendisinin militanlık görevini daha üst bir seviyeye nasıl taşırım çabası içinde olduğunu görüyorum. Elbette AK Parti’nin teşkilat olarak genel merkezinde, İstanbul’da aklı başında yöneticileri var. Böylesi bir insanın, böylesi bir tutumun onlara dahi nasıl zarar vereceklerini görüyorum şimdiden ve uyarıyorum. Fatih Sultan Mehmet tablosunu niçin aldın diye soruşturulmak benim için gurur vesilesi olur sadece. Ama bu işin arkasını bırakmayacağım. Bu şahsi çıkarlarını kendi kişisel kariyeri için yapamayacağı olmayan bir kişinin müfettişlik yetkisini kullanarak hukuksuzluk zemini yaratmasından dolayı elimden gelen bütün hukuki mücadeleyi hayatım var oldukça kendisiyle yapacağım. Umarım o kurumun çok namuslu müfettişleri var biliyorum. Bu tür insanlardan ayıklanır ve o kurumlar daha fazla zarar görmez."