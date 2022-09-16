İmamoğlu ve Yavaş iddiası: 'İyi Parti çatı aday çıkartacak'

Barış Yarkadaş, TV100 ekranlarında katıldığı programda 6'lı masanın adaylık tartışmalarıyla ilgili edindiği kulis bilgilerini paylaştı.

Yarkadaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili bildiriye sıcak bakmadığını belirtti. Yarkadaş ayrıca çok konuşulacak İYİP iddiasında bulundu.

'Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapacak yolları bulmalıyız'

Yarkadaş "Pazar günü Abant'ta CHP'li belediye başkanlarının bir toplantısı oldu. 3 belediye başkanı toplantıya katılmıyor. Rıza Akpolat, Battal İlgezdi, Kemal Çebi toplantıya katılmıyor. Bakırköy Belediye Başkanı çalışmalarını anlattıktan sonra "Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapacak yolları bulmalıyız" diyor. İmamoğlu'na yakınlığı bilinen Beylikdüzü Belediye Başkanı "Bizim görevimiz belediye çalışmalarını anlatmaktır" diyor." sözlerine yer verdi.

'İmamoğlu, Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor'

Yarkadaş, İmamoğlu'yla ilgili "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda hiçbir yorum yapmayan İmamoğlu, "Genel başkanımıza yaptığımız çalışmalarla destek olmalıyız" diye yuvarlak bir ifade kullanıyor. İmamoğlu, Macron modeli üzerine çalışıp ‘Acaba ben de Macron gibi bir çıkış yapıp Cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim?’ arayışını sürdürüyor. Bununla ilgili 3 kişilik ekibi çalışmalara devam ediyor. Çünkü Akşener’in kendisini desteklediğini düşünüyor." dedi.

'İyi Parti'nin bugün itibariyle Yavaş'ı çatı aday yapmak istediği net'

Yavaş'ın adaylığı ile ilgili ise Yarkadaş "İYİ Parti'nin bugün itibariyle Mansur Yavaş'ı çatı aday olarak çıkarmak istediği net. Çatı aday ortak aday demiyorum. Ortak aday dediğinizde 6'lı masanın ortak adayı olacak. Fakat Kemal Bey aday olmakta kararlı. Mansur Yavaş'ı Kemal Bey'in adaylığını deklare etmiş olmasına rağmen karşısına çıkarmayı hazırlanıyorlar." diye konuştu.