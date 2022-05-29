İmamoğlu ve CHP'li belediyeler davet edilmedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kamuoyunun yoğun tepkisine rağmen millet bahçesine dönüştürülecek olan Atatürk Havalimanı'nda bugün fidan dikme töreni ve İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları yaptı.

Halk TV'nin haberine göre Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen etkinliğine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmedi.

Havalimanının "Millet Bahçesi" olarak düzenlenecek olan kısmına fidan dikimi de yapılan etkinliğe ayrıca, havalimanının yer aldığı Bakırköy Belediyesi de dahil olmak üzere İstanbul’daki hiçbir CHP’li ilçe belediye başkanının da davet edilmediği öğrenildi.