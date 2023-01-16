İmamoğlu: Vatandaşımız köyüne gitmek istiyorsa köyüne yollayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Zor Anında İBB Yanında' kampanyası kapsamında Büyük İstanbul Otogarı'nda açılan Geçici Barınma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; "Sokakta kalan, yaşayan binlerce vatandaşımıza soğuk kış koşullarında destek oluyoruz" diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

'Vatandaşımızı köyüne yollayacağız'

"Buraya gelen bizim vatandaşımız, köyüne gitmek istiyorsa, memleketine gitmek istiyorsa, çaresizlik içindeyse maddi desteğini güçlü bir şekilde yapacağız. Vatandaşımızı köyüne yollayacağız. Hazır yanımızda da otogarımız var, otogarımızla birlikte yollayacağız. Giyimi kuşamı yoksa; montudur, pantolonudur, ayakkabısıdır, belli ihtiyaçlarıdır, gidereceğiz.

Devletin eli sıcaktır. Devletin mekanı yuvadır. O duyguyu yansıtmak için, sokakta kalan vatandaşlarımız için elimizden geleni yapacağız. Sadece onlar mı? Değil. Yoğun bir miktarda mülteci ve sığınmacı nüfusun sokakta yaşadığını görüyorum. Onlara da aynı özeni, aynı sıcaklığı burada göstereceğiz. Bakımlarını gidereceğiz."

Merkezde, 6 ranzalı oda, 2 aile odası, 2 sosyalleşme alanı, 80 kişilik yemekhane, hizmet ofisi, psikolojik destek odası, çocuk etkinlik odası, çamaşırhane, berber, personel giyim ve depo olmak üzere toplam 19 farklı birim bulunuyor. 46 yetişkin ve 8 çocuk ağırlama kapasitesine sahip olan merkez, kış hizmetleri kapsamında yatılı, diğer zamanlar ise gündüz geçici barınma hizmeti verecek.