Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında hapis cezası istenen ve siyasi yasaklı olması ihtimali gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Türk yargısına güvenmek istiyorum” dedi.

Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programında bugün karar verilmesi beklenen davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, İstanbul’da kazandığı yerel seçimin iptalinin ardından kullandığı “ahmak” ifadesiyle ilgili olarak “O sözü YSK üyelerine söylemedim, bana ahmak diyen insana sözünü iade ettim” dedi.

"Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hali olmasına göz mü yumacaksınız, hiç mi ses çıkarmayacaksınız? Ben yüce Türk yargısına güvenmek istiyorum” diye devam eden İmamoğlu, özetle şu açıklamayı yaptı:

Karadeniz’den İstanbul’a atanan hakim tekrar Karadeniz’e gönderilmez. Acaba Anadolu Başsavcılığında üst yargı mensuplarından birisi hakime bak en az 2 yıl ve daha fazlası ceza ver seni istediğin yerde ağır ceza reisi yapalım demiş midir? Bir başka mahkeme başkanının da sürgününü örnek göstererek. Hâkim tehdit edilmiş midir?

İstanbul 16 milyon insanın hala öğrenemediniz mi bir hata yaptınız böyle bir hatanın bedeli bu ülkede 8 milyondur onun için ayağınızı denk alın adil olun adaleti etkilemeyin yargı için birilerinden talimat gelmesini beklemeyin. Buna aracı olmayın. Her ne olursa olacak ama ben her şeye rağmen bu ülkenin o yüce yargısına güvenmek istiyorum.