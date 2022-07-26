İmamoğlu: Tatil meraklısı bir insan değilim

Katıldığı televizyon programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında "İnancım gereği kabul etmiyorum. Bizim inancımızdaki en büyük günahlardan biri iftiradır. Benim Diyanet İşleri Başkanım olamazsınız" yorumunda bulundu.

İmamoğlu'nun Habertürk'te gerçekleştirdiği konuşmasından satır başları şöyle:

'Tatil meraklısı bir insan değilim'

Ben tatil meraklısı bir insan değilim. Belki eşim de yıllardır en çok münakaşa ettiğimiz alan bu alan. Evliliğe karar verdiğimde, babamın ilk lafı 'Sen çalışma delisisin' oldu. İş yaşamımda hep çalıştım. Şimdi de öyleyim. Burada ben tatilci bir belediye başkanı mıyım yoksa her anı mercek altında insanların gözünün içine sokularak manipüle edilecek konumda mıyım? Üç yılda dört tatilimi de biliyorsunuz. Toplam 20 gün üç senede. Bana en yakını benim üç katım tatil yapmış.

Yedi buçuk ay bir kampanya maratonu üstüne Bodrum'a gittim. Geldiğimde de o malum ki o dönemde 8-10 yerde su baskını oldu. O durumu gördüm, utanç duydum. İyi ki o süreci yaşadık. Tam 107 noktada sel baskını yapılan yerlerin tespitini yaptık. 10.2 milyar lira yerin altına yatırım yaptık. Şu anda İstanbul bu görüntüleri yaşamıyor. Üsküdar'da deniz kara ile birleşmiyor.

'Çizmeleri daha önce giydim'

Esenyurt'ta dere yatağını imara açmışsınız. Dünyada var mı bu allah aşkına? Dolayısıyla her yağmurda o sokağı sel basıyor. Ben Fethiye'de iken denk geldi. Koca İstanbul'da sadece bir sokakta ve işin devam ettiği bir yerde sel oldu. Sel olduğunda ben çizmeleri giyip oraya gidecek belediye başkanı değilim. Çizmeleri daha önce giydim.

Benim o saatte İstanbul'a yetişmem mümkün değil. Gece 3.30. İstanbul'un başka yerinde baskın yok. Tek noktada sorun var. 3bin 600 personel çalışıyor. İSKİ Genel Müdürü orada. Ben telefon başındayım. İş çözülmüş. Bakan orada. Bu iş bitmiş, gelip orada çizme giyip şov mu yapmalıyım? Ben hanedan babası değilim, ben aile babasıyım. İktidar nimetleri arasında dönen çocuğum yok. Ben aileme vakit ayırdım. İşin şov tarafında olmam.

'Bunu unutturmayacağım'

Benim mobeseden takip edilme sürecimin üstünü kapatmaya çalışanlar... Bunu unutturmayacağım. Ben tehdit ediliyorum, başvuruda bulunuyorum. Bu tabii duyuluyor, basına düşüyor. İçişleri Bakanı açıklama yapıyor, 'Bizde böyle bir bilgi yok' diyor. Vatandaş tutuklanıyor, 'Basına düşmeseydi vazgeçmeyecektik' diye ifadesi var. Bunu da unutturmayacağım. Yine bir tehdit alıyoruz, ihbarda bulunuyoruz. İlgilenilmiyor. Bir tanesi eğitimci Nazmi Arıkan'ı öldüren kişi. Bu hangi akıl biliyor musunuz? Seçim iptal oldu bir sürü gerekçe aradılar. Şimdi İçişleri Bakanı televizyonda çok ciddi bir şey söylermişçesine...

'Benim Diyanet İşleri Başkanım değil o'

Cumhurbaşkanı cuma çıkışında 'Çaldılar' diyor, yanında Diyanet İşleri Başkanı, ki benim Diyanet İşleri Başkanım değil. İçişleri Bakanı ne yapsın... 'Sandık başında terörle iltisaklı kişiler tespit ettik' dedi. Bir kişi sorgulandı mı, cezaevine girdi mi? Demokrasinin yüz karası günlerdi. Şimdi iftiranın, manipülasyonun peşindeler. Ben bunlara karşı duyarsız kalmam. Ben bu insanlara karşı büyük mücadele veriyorum.

Benim Diyanet İşleri Başkanım değil o. İnancım gereği kabul etmiyorum. Bizim inancımızdaki en büyük günahlardan biri iftiradır. Benim Diyanet İşleri Başkanım olamazsınız. Şahsen söylüyorum.

Üç yılda 20-25 gün onlara vakit ayırdığım için özür diliyorum. Ben her akşam televizyonların mevzusuyum.

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