İmamoğlu: Tartışmak gereksiz, cemevleri ibadethanedir

İmamoğlu, kendi ilçe belediye başkanlığı döneminde yapımına başlanan Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nin açılışında konuştu.
Beylikdüzü Belediyesi, Kavaklı Mahallesi'ndeki “Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi”ni açtı. Yaşam Vadisi'ne komşu cemevinin açılışı; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.
İmamoğlu, şunları söyledi: