İmamoğlu: Soruşturma açılması gereken yer İçişleri Bakanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye özel teftiş açıklamasına yanıt verdi.

İmamoğlu "Bizim CHP'li belediyeler olarak teftişle ilgili hiçbir sorunumuz yoktur. Belediyelerimiz teftiş edilmiştir, edilecektir" dedi.

"Sayın içişleri bakanına terörle ilgili mücadelesini öğretecek değiliz" diyen İmamoğlu ancak bazı bilgileri paylaşması gerektiğini belirterek sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 gün önce İçişleri'ne yazı yazarak bilgi istediklerini hatırlatan İmamoğlu "Dedik ki 'Kim bu terör iltisaklılar, bize listeyi gönderin, tespit edelim.' Bakanlık buna hiçbir cevap vermedi. Uyuyan bakanlık dün saat 20.00’de bu uykudan uyanıp tweet atarak hakkımızda soruşturma başlattığını duyurdu. Ben devletin Twitter'dan soruşturma başlattığını ilk kez duyuyorum. Demek ki 15 gün sonra aklına geldi" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanı pazar günü konuştu. İçi siyaset dolu mesajlar verdi. Cumhurbaşkanının konuşmasından Sayın Bakan her zamanki gibi rol kapma çabasıyla ortaya çıktı ve böyle bir açıklama yaptı. İstanbul'da 86 bin çalışanı olan bir belediye başkanı olarak bu açıklamayı kınıyorum. Bakın burada tüm terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakan var. Kalın puntolarla yazmış" diyen İmamoğlu, "Yahu ne teftişi, sen bakanlıksın, teröristse tut kulağından götür hapise" ifadesini kullandı.

İmamoğlu "Kendi siyaset kulvarındaki şahsi çıkarların devlet adabının önüne geçtiğini bu davranışı net olarak görüyoruz. Kaldı ki İBB'de bir kişinin işe girme prosedürleri ne olarak bellidir. İstenen belgeler içinde adli sicil kaydı. O kişi de gider o kaydı. Adalet Bakanlığı'ndan alır. İçişleri Bakanlığı yanlış yere soruşturma açıyor. Temiz kağıdı alırsak işe giriş işlemini başlatırız." diye konuştu.

İmamoğlu "Eğer tutuklama başlatılmıyorsa bir başka soruşturma açılması gereken yerin İçişleri Bakanlığı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bir vatandaş olarak sayın Cumhurbaşkanını göreve davet ediyorum" dedi.

İmamoğlu "Aynı kişiler İstanbul belediye seçimlerinde de bütün sandık görevlilerini terörist ilan ettiler. Günün sonunda ne oldu? Sıfır. Elde var sıfır. Tek bir kişiyle ilgili ne bir soruşturma ne bir tutuklama ne bir tespit yapıldı" diye konuştu.

Erdoğan'a yanıt veren İmamoğlu "Sayın Cumhurbaşkanı utanılacak bir mektup arıyorsa, seçim döneminde rakibim lehine cezaevinden rica edilen mektup utanılacak mektuptur" ifadesini kullandı.