İmamoğlu: Siyasi ömürleri Kanal İstanbul’u yapmaya yetmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE 1'in Gündem Özel programında Sözcü yazarı Uğur Dündar ve gazeteciler Evren Özalkuş, Tuba Emlek, Merdan Yanardağ'ın sorularını yanıtladı.

'Bakan Kurum 'bu işi siyaset üstü tutalım' dedi'

Marmara Denizi'nde müsilaj sorunuyla mücadelede temizlik çalışmalarında seferberlik olduğunu söyleyen İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a “Kapsayıcı tutumundan” dolayı teşekkür etti.

Bakan Kurum'un müsilaj çalışmaları için “Bu işi siyasetin üstünde tutalım” dediğini ve kendisinin de buna destek verdiğini söyleyen İmamoğlu, “Bakan Kurum, ‘Kanal İstanbul meselesi siyasileşti, şimdilik bunun dışında tutalım' dedi. Ben de ‘Sayın bakanım şimdilik tutalım' cevabını verdim” diye konuştu.

'Kanal İstanbul müsilaj sorununu bitirecek demek saçmalık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun “Kanal İstanbul müsilaj sorununu bitirecek” açıklamasına değinen İmamoğlu, “Bu tam bir saçmalık. Bilimle yaptığımız sohbetlerde Kanal'ın Karadeniz'den İstanbul'a akıtacağı milyarlarca metreküp su, derhal Marmara'yı öldürür” ifadesini kullandı.

'Bu bir temel atma töreni değil'

Kanal İstanbul için “Bir proje bile değil, sadece fikir” diyen İmamoğlu, cumartesi günü yapılacak olanın bir temel atma töreni olmadığını ifade etti.

İmamoğu, bu konuyla ilgili “Marmara Otoyolu Kesim-8 diye geçen, Sazlıdere Barajı'nın uç kısmına kurulan şantiyesiyle beraber Ispartakule'den ve hemen Büyükçekmece Gölü'nün üstünden bağlanan, 3. köprü yapıldıktan sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bağlantı yolu olarak yapılacak olan bir iştir” dedi.

Bu projenin Kanal İstanbul ile ilgisi olmadığını belirten İmamoğlu, “Bu yolun, bu planlara işlenmesi 2006 yılından. 3. köprü açıklandığında planlara işlenen bir yol” diye eklerek “30 Haziran 2020'de Nakkaş-Başakşehir etabı 8. Kısım yolu – Kuzey Marmara Otoylu diye ihale yapıldı. Rönesans İnşaat ihaleyi alıyor. Yapım süresi 3 yıl. İşletme süresi 17 yıl. Yıllık garanti edilen gelir 100 milyon euro. Bu proje ihale ediliyor. Ne kanal var ne başka bir şey var. Hiçbir şekille kanalla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir iş” ifadelerini kullandı.

'Temel atmaya gittiğini düşünüyorsa yanılıyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, “Kanalın temelini atmaya gidiyorum diye düşünüyorsa vallahi de billahi de kendilerini yanıltıyorlar. Bunu buradan ısrarla ifade ediyorum. Kanal beka meselesiymiş. Kanal ülkenin kurtuluşuymuş. Vah ki ne vah! Bu kanal neymiş yahu? Allah'ın betonu. Bir deli saçması. Akıl alacak şey değil… Bu bir yol temelidir. Yolun geçeceği yerde atılacak temeldir” diye konuştu.

'Bütün vicdanlı bürokratlara sesleniyorum'

İSKİ arazisinde kurulan şantiyeyi ‘gecekondu şantiye' diye tanımlayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

Temel atılacak diye o projenin şantiyesinin kurulacağı yerde gece vakti İSKİ'nin arazisinin içine şantiye kurdular. Orası Sazlıdere Barajı. Personelimiz sabah kocaman bir şantiye görüyor 13 Haziran'ı 14 Haziran'a bağlayan gece.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na soruyorlar ve ‘çıt' yok, kimseden haber yok. Bir gece baskını, gecekondu şantiye. Bilgi alamayınca bizimkiler burayı kaldırıp arazinin dışına yığıyorlar. Bir gece sonra askeri birlik geliyor ve tedbir alıyor.

Orada bir olay yok. 5 tane personelimiz var. Şantiyeyi İSKİ arazisinin dışında bir alana kuruyorlar. Bahsettiğimiz yol inşaatının şantiyesi orada. Ne yapılmak isteniyor? Hangi akıl bu yöntemlere başvuruyor? Devletin kurumlarının irtibatını kesmek ne demek?

Bütün vicdanlı bürokratlara tavsiye ediyorum, bu memleketin okullarında beraber okuduk. Bürokratlarımızın gerçekten cumhuriyetine, bayrağına, devletine, milletine yüzde 70'inin içini sızladığını hissediyorum. Başlarını ellerinin arasına alıp bu gece bir düşünsünler.

'Siyasi ömürleri Kanal İstanbul'u yapmaya yetmeyecek'

“Siyasi ömürleri Kanal İstanbul'u yapmaya yetmeyecek” diye devam eden İmamoğlu, “Oradan arazi alanların vallahi de billahi biz İstanbul halkı olarak, o arsalarını geri alırız, tarım arazisi olarak geri alırız. Tarım arazisi olarak kaç lira idiyse o tarihte, aynı paraya geri alırız. İnşallah orada çok güzel bir Atatürk Tarım Çiftliği kurarız” şeklinde konuştu.