İmamoğlu: Şeffaflık İstanbul'a iyi geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şeffaflık İstanbul’a iyi geldi. Önceden İBB Meclisi’nde ne konuşulduğunu kimse bilmezdi. Şimdi bütün toplantılar canlı yayınlanıyor, alınan kararlar biliniyor, şehrin bütçesinin nereye harcandığı tüm detaylarıyla aktarılıyor, hesap veriliyor. Artık canlı İBB TV var" ifadelerini kullandı.