İmamoğlu: Patlama doğalgaz kaynaklı değil

İBB Başkanı İmamoğlu Kadıköy'deki patlamaya ilişkin 'İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil' açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi

İstanbul Kadıköy'de 3 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "doğalgaz patlaması" açıklaması gelirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil" dedi.

'Emniyet teşkilatının raporuyla netleşecek'

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Fikirtepe’deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek" ifadelerini kullandı.