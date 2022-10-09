İmamoğlu: Patlama doğalgaz kaynaklı değil

İstanbul Kadıköy'de 3 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "doğalgaz patlaması" açıklaması gelirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil" dedi.

#Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen #doğalgaz patlamasında maalesef



3 kişi yaşamını yitirdi.



Binada arama çalışmaları devam ediyor.



Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 9, 2022

'Emniyet teşkilatının raporuyla netleşecek'

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Fikirtepe’deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek" ifadelerini kullandı.