İmamoğlu: Olmaması gereken bir dava sürdürülüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve üyelerine "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılandığı dava 11 Kasım’a ertelendi.

Ziyaret ettiği İstanbul Erkek Lisesi çıkışında erteleme haberini alan İmamoğlu, "Olmaması gereken bir dava süreci yaşanıyor. Delillerin dinlenmesi, şahitlerin dinlenmesi süreçleriyle Kasım'a uzatılmış. Boş işler bunlar. Dolu iş burası işte; çocuklar, gençler, gelecek, yaşam, hayat… Mesele bu. Diğeri boş. Boş işlerle uğraşmasınlar. Bir an önce bu defteri kapatsınlar isterim" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'ndan tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili, "Resmi yazıyla! adliyeye girmek, davayı takip etmek ve adliye çevresinde bulunmayı yasaklamak ne demek? Korkmayın biz halkız ve haklıyız ve elbette kazanacağız. 16 milyon kazanacak, 85 milyon kazanacak!" paylaşımını yaptı.