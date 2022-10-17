İmamoğlu: Muhtarlarımızın her zaman yanında olacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “19 Ekim Muhtarlar Günü” öncesinde, kentte görev yapan 963 mahalle muhtarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmaya Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve tarihçi İlber Ortaylı da katıldı.

Muhtarlık kurumunun bir dönem kapatılmasının düşünüldüğünü hatırlatan İmamoğlu, “21. yüzyılda demokrasinin temsiliyeti, yerelliğin, yerelden hizmetlerin, yerinden hizmetlerin daha güçlü oluşması noktasında nasıl geliştirebiliriz, nasıl güçlendirebiliriz bakışıyla, mutlak kanunla, yasayla güçlendirilmiş bir şekilde sürecinin netleşmesi, ödeneğinin oluşturulması, bütçesinin oluşturulmasıyla devletimizin en yerelde, en temelde ‘Demokrasinin başlangıç noktası’ diye tariflenerek kurulması şarttır. Hatta bunu ‘Biz nasıl güçlü bir demokrasiyi inşa ediyoruz’ kavramıyla da bütün dünyaya da anlatabileceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle hem sizlerin makamına hem de kurumsal olarak sürecine bakışımız budur” ifadelerini kullandı.

"Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı talepleri alıyor"

16 milyona hizmet ederken muhtarların önemine dikkat çeken İmamoğlu, 2021 yılında İBB bünyesinde, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’nı kurduklarını hatırlattı.

İmamoğlu şunları söyledi:

“Katılımcılığa, ortak akla daha önemli bir süreci kazandırır. Mahallelerimizin bu anlamdaki karakterini güçlendirmek demek, kesinlikle daha güvenilir, daha dayanıklı, daha sürdürülebilir ve de dünyaya örnek bir kent yönetimi modelinin oluşmasını sağlar. Bu anlamda, bütün eksikliklere rağmen, beklentilerinizin tam anlamını anlamıyla ne yazık ki karşılanmamasına rağmen, ortaya koyduğunuz yoğun emek ve çalışmalar için hepinize kesinlikle ve kesinlikle 16 milyon İstanbullu adına, yürekten teşekkür ediyorum. Oluşturduğumuz bu yapının ne anlama geldiğini hem Genel Sekreterimizle hem İştirakler Koordinatörümüzle ve bütün iştiraklerimizle, bütün yöneticilerimizle bu konuyu bizzat ben anlattım. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’nın mesul olduğu 963 muhtarımız var. Ve bu muhtarlarımızın bize ulaşması gereken bilgileri var, detayları var, istekleri var, talepleri var. Bunların hiçbirisi kişisel istek değil. 16 milyon insanımızın isteği. Dolayısıyla ‘Bu Daire Başkanlığımızın koordinasyon gücünü hep birlikte güçlendirmelisiniz’ diyerek verdiğimiz talimatla yola çıktık.

Çalışma arkadaşlarının verdiği rapora göre; sadece 18 talebin ise yorumlanmasına devam ediliyor. Bu yönetişim ve koordinasyon toplantıları sayesinde, ‘Sizlerle birlikte İstanbullulara daha iyi neler yapabiliriz’i, sizlerin deneyimlerinden faydalanarak oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte, daha iyi ve daha güçlü, daha konforlu hizmetler yapabilmesi adına da oluşturduğumuz bütçelerle birlikte, muhtarlarımıza bir kısım destekler, bir kısım rehabilitasyonlar, iyileştirmeler ve mekanlarıyla ilgili çalışmaları da arkadaşlarım yürüttüler.

Dağıttığınız koliler, Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin bize sağladığı imkanlarla, ihtiyacı olan ailelere ulaştırılması gereken desteklerdir. Bu desteği, sizlerin vasıtasıyla ulaştırmak da bize yakışandır. Çünkü sizler de vatandaşların oylarıyla seçilmiş saygın hanımefendiler ve beyefendilersiniz. Dolayısıyla bu yaptığımız işlemin içerisinde ne Ekrem İmamoğlu'nun şahsi menfaati ne de muhtarlarımızın şahsi menfaati yoktur. Bu bakımdan biz, muhtarlarımıza güvenmeye, onlarla birlikte hareket etmeye -sadece Ramazan kolisi değil- devam edeceğiz. Ramazan dışında da bir kısım desteklerimizi yine ‘Sizler vasıtasıyla nasıl yapabiliriz, iş birliğini bu anlamda nasıl büyütebiliriz’ tarafındayız. Bu konuda da özenli bir çalışmayı Daire Başkanımız sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın her zaman yanında olacağız. Biz, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarına böyle bakıyoruz. Ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan, herhangi bir parti veya siyasi anlayışın tarafı gibi görüp bölmeden, dönüştürmeden bir bütün bakıyoruz, bakmaya da devam edeceğiz."