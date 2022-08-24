İmamoğlu: Keşke Cumhurbaşkanımız bizimle iş birliği içinde olsa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "150 Günde 150 Proje" kapsamında, Silivri Boğluca Yaşam Vadisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Dört etaptan oluşan projenin yaklaşık 64 bin metrekarelik 1 ve 2’nci etapları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın katıldığı törede hizmete açıldı.

İmamoğlu konuşmasında "Her yere eşit hizmet getirmekten büyük onur duyarız. Partizanlığın ve kayırmacılığın milletimize olan zararı ve onlara verdiği huzursuzluğu, onlara verdiği keyifsizliği hepimiz yaşarız, biliriz. Bunun o partisi, bu partisi de olmaz. Bunu sildiğimiz, attığımız an, inanın çok daha keyifli, çok daha güzel günlere kavuşuruz" dedi.

'Yaşadığım sıkıntıları ben Volkan Bey'e çektirmem'

Silivri Belediyesinin Cumhur İttifakı içerisinde kreş için yer tahsisi yapan tek belediye olduğunu belirten İmamoğlu, iş birliği nedeniyle MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

“Tahsis etti, biz de yaptık. Keşke her belediye bunu yapsa” diyen İmamoğlu şöyle konuştu:

“İş birliğinden biz kaçmıyoruz ki. Bu güzel bir şey. Buralarda birbirimize teşekkür edeceğiz. Bu vaadi işte birbirine olan iyi niyetli yaklaşımla yapamadığı ya da geç kaldığı yerde biz yine desteğe hazırız. Volkan Bey Silivri'de hizmet ederken başka Silivrililer var da biz hizmet ederken başka Silivriler mi var? İnsanımıza hizmet ediyoruz. İlçe belediye başkanlığı yaptım. Benim yaşadığım sıkıntıları ben Volkan Bey'e çektirmem. Bu anlayış, ülkemize yayılmalı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu kürsüden teşekkür edebileceğimiz bir iş birliğimiz olsa keşke. Sayın Cumhurbaşkanına, bakanlara buradan teşekkür etmeyi yürekten isterim. Bana bunu yaşatmadılar, yaşatmıyorlar. Keşke yaşatsalar.”