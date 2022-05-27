İmamoğlu karar duruşması öncesi konuştu

Tüm Türkiye'deki CHP'li belediye başkanları Van'da bir araya geldi. Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Haziran’da hakkında açılan bir davanın duruşmasının yapılacağının anımsatılması üzerine "Doğru karar vermelerini umuyorum" dedi.

İmamoğlu şunları söyledi:

“Memleketin her insanı mahkemelerden, yargıçlardan hukuk bekler. Ben de son anına kadar hukuk bekleyeceğim. Bugüne kadar verilen hukuksuz tüm kararları kınıyorum. Ama yanı sıra ben hala bu memleketin, bu güzel yurdumuzun yargıçlarına, savcılarına güvenmek istiyorum. Umut ederim doğru karar verirler. Çünkü hukuk herkese lazım olacak. Herkese lazım. O karar vericilere bile lazım olacak. Onun için doğru karar vermelerini umuyorum.”

İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının hatırlatılması üzerine de "Evet çok acı. İşte bu hukuksuz kararlar veriliyor. Hukuksuz yere içeride hapis yatanlar var. Sayın Kaftancıoğlu bunlardan birisi. Ama dediğim gibi biz son anına kadar yine de hukuka uygun, adil bir karar bekliyoruz" dedi. (ANKA)