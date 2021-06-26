İmamoğlu 'Kanal İstanbul'la ilgisi yok' demişti: Erdoğan neyin temelini atıyor?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün katıldığı "Kanal İstanbul temel atma töreni" yandaş basın tarafından "büyük adım" olarak sunulurken, İBB Başkanı İmamoğlu, törenin Kanal İstanbul projesiyle bir ilgisinin olmadığını açıklamıştı.

"Bu temeli atılacak köprü inşaatı Kanal İstanbul'dan yıllar önce 3. Köprüden dolayı yapılması planlanmış ve planlara işlenmişti" diyen İmamoğlu, "Cumartesi yapılacak temel atma töreni Kanal İstanbul'un temel atma töreni değildir. Yol yapım temel atma törenidir. Burada bir köprünün yapılacak olmasının kanal projesi ile ilgisi bulunmaktadır" ifadesini kullanmıştı.