İmamoğlu İstiklal'de...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sonrası cadde de bulunan esnafları ziyaret ediyor.

Dünkü patlamaya ilişkin konuşan İmamoğlu; "Yaralılar oldukça iyi durumda. Tedavileri devam eden yaralılar bir kısmı evine gönderildi. Bugün barış için huzur için buradayız. Burada durumlar normalleşene kadar her sabah buradayım. Saksılara suç bulmak akıl karı değildir. Bunları Allah'a havale ediyorum. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanındayız. Bu konuda kararlıyız 86 milyon birlikte, beraber yaşayacağız. Bir avuç terörist başımızı öne eğemez." dedi.