İmamoğlu: İstanbul'u dünyanın en güzel üç megapolünden biri haline getireceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihi yarımadanın göbeğindeki Laleli Ordu Caddesi’nde düzenleme çalışmalarını başlatıp, 40 yıllık eski binası yıkılan Gedikpaşa Katlı Otoparkı’nın temelini attı.

Törende konuşan İmamoğlu, “İstanbul, yılda 16-17 milyon turiste ev sahipliği yapıyor. Amacımız, 30 milyon turisti İstanbul’da ağırlamak. İstanbul’un turist yükünü ağırlıklı olarak tarihi yarımada çekiyor. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında İstanbul'u dünyanın en yaşanabilir, en güzel üç megapolünden biri haline getireceğiz. Birincisi olmak da niyetimiz. Bunu İstanbul hak ediyor” açıklamasını yaptı.

Törende İBB Başkanı İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay birer konuşma yaptı.

İmamoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

'İnsana saygıyı ve kente özen göstermeyi ön planda tutuyoruz'

"Tüm kent genelinde olduğu gibi, tarihi yarımadada yaptığımız hizmetlere düzenli, özenli, planlı ve programlı bir bakışla yaklaşıyoruz. Bu iradeyi ortaya koyarken de hem katılımcılığı hem şeffaflığı hem de yakın çevresiyle olan maksimum iletişimi önde tutan ve her tarafıyla süreci ele alan ve ona göre de doğru adımları atma gayreti içerisinde olan bir yönetim olduğumuzu da ifade etmek isterim. Daha öncesinde bu tür alanların yıllarca bekletilmesi ya da görmezden gelinmesini, bir ihmal ve başka bir niyetin peşinden gitme olarak da tarifleyebilirim.

Sonuçta, uzun yıllardır biliyoruz ki örneğin Beyazıt Meydanı, örneğin Ordu Caddesi hiç de bu tarihi dokuya, Suriçi’ndeki bu binlerce yıllık, dünyanın en güzel kentinin en üst seviyedeki dokusuna yakışmadığını hepimiz biliyoruz. Ama artık bu tabloyu hep birlikte düzeltmenin de keyfini yaşıyorum.

İstanbul'u bilimin, uzmanlığın ışığında ve tüm tarafların da katılımıyla harekete geçirip işlerimizi yönetiyoruz. İnsana saygıyı ve kente özen göstermeyi, tarihi dokusuna, maneviyata dönük hassas davranmayı da önemli bir ilke olarak hayatımızda her daim ön planda tutuyoruz.

'Şehir adına kalıcı projeler üretmeyi amaç edindik'

Şehir adına kalıcı projeler üretmeyi amaç edindik. Ordu Caddesi de bu kapsamda ele alındı. Çalışmaların ardından Ordu Caddesi tarihi dokusu korunarak çağdaş bir alana dönüşecek.

Araç trafiğinin kalkması radikal bir konuydu. Ama bu radikal konu, hayata geçmesi gereken de bir husustu. Tarihi yarımada diye tanımladığımız ya da Suriçi diye tariflediğimiz alanın tamamı, dünyanın en nadide bölgesidir, en seçkin bölgesidir. Burası gelecekte, yılda on milyonlarca -milyonlarca demiyorum- turisti ağırlayacak bir merkezin var olduğunu unutmadan ve ona göre yatırımlar yaptığımız bir alana dönüşmelidir.

O bakımdan İstanbul'un 2050 vizyonunda tarihi yarımadaya çok boyutlu ve bütüncül bir bakışı da adım adım harekete geçiriyoruz.”

Yaklaşık 40 yıldır bölgede hizmet veren Gedikpaşa Otoparkı’nı da depreme dayanıksız olması nedeniyle yıktıklarını, bugün yeni ve modern bir otopark için temel atacaklarını aktaran İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'İki önemli konuyu harekete geçirmiş oluyoruz'

“Böylece tarihi yarımada içerisinde iki önemli konuyu harekete geçirmiş oluyoruz. Ordu Caddesi'ndeki çalışmalar sadece yer üstünde yürümeyecek. Bölgenin altyapıyla ilgili sorunlarını da gidereceğiz. Çalışma arkadaşlarımın iş güvenliğine azami özen göstermelerini ve çalışmalarla ilgili esnafı önceden bilgilendirmelerini istiyorum. Bilgi sahibi olmak, yüzde 80-90 sorunu çözer. Yapılan çalışmaları sık sık denetleyeceğim. Mercan ve Süleymaniye’deki çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda Aksaray Meydanı, bizim önemli bir konumuz. İSKİ Genel Müdürlüğü’nün olduğu yerdeki yapı, bizim önemli bir konumuz. Bunları hassas bir şekilde masamızda, bir an önce bitmiş bir şekilde istiyorum. Bölgede nahoş görüntülere neden olan Avrupa Otogarı yakın zamanda Alibeyköy’e taşınacak. Yenikapı’daki antik alanda açık hava müzesi olarak yakında İstanbullularla buluşacak.

'Dünyanın en yaşanabilir, en güzel üç megapolünden biri haline getireceğiz'

İstanbul, yılda 16-17 milyon turiste ev sahipliği yapıyor. Amacımız, yılda 30 milyon turisti İstanbul’da ağırlamak. 30 milyon turist demek, bu şehrin ekonomisini bir anda 1,5 kat yukarıya çıkartmak anlamına geliyor. Fatih ilçesi, bu artışın sağlanmasında ana merkez. Bu kapsamda bölgede bir tabela düzenlemesine gideceğiz. Bunların dünya ekseninde, uluslararası bir düzenlemeyle yönetilmesinin şematik birtakım tanımları mevcut. Bizim de bu anlamda şehircilikle ilgili kurallarımız mevcut. Bunları birbirine entegre ederek olağanüstü bir düzeni buraya getireceğiz. Herkesin kafasını estiği gibi bir ticari alan üretme, ticari alan kapatma değil, düzenli ve birlikte düşünerek hareket etme prensibini burada harekete geçireceğiz.

Dünyanın yüzyıllar boyu hayranlığını kazanmış İstanbul'umuzun, Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında da hayranlığını en üst seviyeye taşıyan ve hem turist kapasitesiyle hem turist memnuniyetiyle hem ticari geliriyle hem zenginliğiyle hem refah düzeyiyle, gelir paylaşımıyla, çalışanını memnun eden yönetimiyle, İstanbul'u dünyanın en yaşanabilir, en güzel üç megapolünden biri haline getireceğiz. Birincisi olmak da niyetimiz. Bunu İstanbul hak ediyor."

'Maliyetleri yaklaşık 390 milyon lira'

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay da her iki projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Ordu Caddesi baştan aşağı yenilenecek. Proje kapmasında 40 bin metrekarelik alana Bergama granit taş kaplama, bin 800 metrekare de bazalt porfir bordo taş kaplama uygulanacak. 2 bin 850 metrekare yeşil alan oluşturulacak. Bisiklet park alanları, yeni kent mobilyaları, cadde, çalı ve eser aydınlatmaları ile Ordu Caddesi, yepyeni bir görünüme kavuşacak. Eskisi yıkılan ve yenisinin temeli atılan Gedikpaşa Katlı Otoparkı’nın proje alanı bin 960 metrekare. Otopark, 3 bodrum kat, zemin kat, 2 normal kat ve çatı katından oluşacak. 233 araç kapasitesinin 191’i normal araçlar için, 27’si elektrikli ve 15’i de engelli park alanı olarak tasarlandı. Proje kapsamında bin 152 metrekare teras alanı, toplantı salonu, erkek, kadın ve engelli tuvalet, mutfak, ofis, ödeme noktaları, güvenlik, personel kullanım alanları ve peyzaj alanları oluşturulacak. Şubat 2024’te tamamlanması planlanan projelerin güncel maliyeti yaklaşık 390 milyon lira.” (ANKA)